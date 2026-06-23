米ドルの紙幣（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】連休明け22日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時1ドル＝161円93銭と2024年7月以来、約2年ぶりの円安ドル高水準を付けた。連休前の18日に続き、1986年12月以来約39年半ぶりとなる安値に再び迫った。米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ観測を背景に、日米金利差を意識した円売りドル買いが続いた。ただ片山さつき財務相がベセント米財務長官とオン