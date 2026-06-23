【北京共同】中国黒竜江省で旧日本軍の関東軍防疫給水部（731部隊）の資料を展示する「侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館」は23日、旧日本軍が中国で1938年に動物の血液を使い、23人の捕虜に人体実験を実施したことを記録した報告書の原本を公開した。新華社が報じた。報告書は旧日本軍の軍医が記録。失血させた捕虜にウマやヒツジ、イヌ、ウサギ、ニワトリの血液を輸血する実験が記載されていた。陳列館の研究員は報告書の内容