2027年1月放送予定の松坂桃李が主演を務めるNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』の新たな出演者6人が23日、発表された。ふかわりょう、神尾楓珠、岩田剛典は大河初出演となる。【写真】大河8作目の大御所も！『逆賊の幕臣』に出演する俳優本作は、幕末の幕臣・小栗忠順の視点から“敗者”の歴史に迫る作品。日本初の遣米使節として近代化を推し進めた小栗の姿を描く。今回発表されたのは、幼少期から小栗を知る仲間たちで、物語の人間