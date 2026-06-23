北朝鮮西部の南浦から東部の清津（日本海側）へ向かうと申告していた北朝鮮の貨物船「運船7号」が、予定の航路から大きく外れた中国沖の東シナ海で沈没していたことが国際海事機関（ＩＭＯ）の海洋事故記録から明らかになった。専門家は、国連安全保障理事会の経済制裁を逃れるための「瀬取り（洋上での物資の積み替え）」や石炭の密売に動いていた可能性が極めて高いとみている。安全保障関係筋や韓国メディアの報道によると、事