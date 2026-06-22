知的財産権の保護促進を目的とする国際連合の専門機関である世界知的所有権機関(WIPO)は、2026年6月に実施された諮問委員会で、海賊版サイトが利用する決済サービスを標的とした「WIPOアラートペイ」というシステムの開発が進めらていることを明らかにしました。Title slide type 1 - wipo_ace_18_40_presentation.pdf(PDFファイル)https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_18/wipo_ace_18_40_presentation.pdfW