news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「逮捕された男「リンゴの皮を…」車内に“むきだしの包丁”」についてお伝えします。◇銃刀法違反の疑いできのう逮捕されたのは、自称・新潟県長岡市の無職細貝仁容疑者61歳。逮捕後にしたのは、“あきれた”供述でした。警察によりますと、細貝容疑者はおととい昼頃、長岡市内で男女2人と何らかのトラブルになっていたといいます。駆け付けた警察官に説得され、一度現