北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）でプーマ社のユニホームを使用しているチームのシャツが試合中に破れる事例が頻発。物議を醸していたが、これを受け、プーマ社が公式声明を発表した。英公共放送「BBC」が伝えている。今大会、チェコ、パラグアイ、エジプト、モロッコといったプーマ社のユニホームを採用した国が試合中に相手との接触でユニホームが破れる事例が発生。そのたびにユニホームの交換を行うなど、試