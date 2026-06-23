大分県由布市庄内町の住宅で23日午後、男女4人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】【速報】住宅で男女4人の遺体いずれもベッドの上で発見大分 遺体が見つかったのは、由布市西長宝の住宅です。 警察によりますと、午後4時すぎ、住宅を訪問した親族の女性が「室内から応答がない」などと110番通報したということです。 消防によりますと、4人の内訳は、高齢男性1人、成人とみられる女性3人です。いずれもベッドの上で