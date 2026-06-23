スイスで行われたアメリカとイランの協議で、IAEA＝国際原子力機関の査察などをめぐり双方の主張に食い違いが生じています。アメリカトランプ大統領「もしイランが合意を守らなかったり適切に行動しなかったりすれば、私はやるべきことをやる」トランプ大統領は22日、このように述べたうえで、「ホルムズ海峡は完全に開放されている。イランが核兵器を手にすることはない」と改めて警告しました。イランの核開発をめぐっては、バ