6月8日からスタートした新番組『※女性は見ないでください』（テレビ東京）。男性タレントが女性への不平不満、愚痴などを吐き出す内容の同番組ですが、放送直後からSNSなどで賛否両論が巻き起こっています。◆“男が女を語る”と炎上する？ 証明された男女の非対称性斬新な番組タイトルと具体的な詳細が伏せられていたことから、放送前から話題になっていた『※女性は見ないでください』。初回放送では、霜降り明星のせいやさ