兵庫・神戸市のマンションで冷凍庫の中から見つかった男性の遺体の身元が判明しました。男性はこの部屋の元住人で、およそ15年前に死亡したとみられるということです。■“冷凍庫遺体”の身元判明約15年前死亡か冷凍庫から切断遺体が見つかったマンション。管理会社への連絡「3月ごろから異臭がしていた」3か月ほど前から、遺体が入った冷凍庫に異変が起きたのでしょうか。益永佳奈記者「冷凍庫のようなものがブルーシートに包ま