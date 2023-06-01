電子書籍リーダーなどでよく使われている「電子ペーパー」をPC用モニターにも採用し、PC画面を紙のように快適にする「Modos Flow」がクラウドファンディングを実施しており、記事作成時点で目標額の274％となる約48万ドル(約7700万円)を達成するほど注目を集めています。Modos Flowの詳細についてクラウドファンディングサイトのCrowd Supplyで解説されているほか、YouTubeで複数の動画が公開されておりどのような動作をするのか見