「ゆっくりしていたと言えばゆっくりしていたけど、打ち合わせをしたり、なんだかんだやることがあり、いろんなことをしている最中でございます」6月16日に自身の公式Instagramのライブ配信で、6月1日からの生活について語ったのは、松本潤（42）。嵐は5月31日の東京ドーム公演をもって約26年半の活動に幕を下ろしていた。「ラストライブの見逃し配信が、6月4日から15日にかけて行われたこともあり、松本さんの演出を再評価する声