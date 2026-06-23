駅のトイレを利用すると、「トイレットペーパーを持ち帰らないでください」という注意書きをよく目にする。公園や公共施設のトイレにも掲示されていることが多い。「持ち帰る」という穏やかな表現がなされているが、ストレートに言えば備品を「盗む」ことになるわけだから、れっきとした窃盗である。しかしながら、筆者などはいつもこう考えてしまう。実際にトイレットペーパーを持ち帰る人などいるのだろうか、と。それだけに