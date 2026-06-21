ハンバーガーチェーンのモスバーガーは6月12日、公式Xで《偽広告にご注意ください》と題して《SNSを中心に、モスバーガーの名を騙り「店舗でハンバーガーづくり体験イベントを全国で開催する」という旨の詐欺広告が確認されております》とポスト。そのうえで《現在モスバーガーでは、全国でそのようなイベントを実施しておりません。広告をクリックしないようご注意ください》と注意喚起している。ドーナツチェーンのミスタードー