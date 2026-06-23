2025年11月に発表されたSteamOS搭載ゲーミングPC「Steam Machine」が発売されました。最も手ごろなストレージ512GBモデルは1049ドル(約17万円)となっています。Steam Machinehttps://store.steampowered.com/hardware/steammachineSteam Hardware−Steam Machine本日発売！−Steamニュースhttps://store.steampowered.com/news/group/45479024/view/685257114654870245Steam MachineはSteam対応のキューブ型ゲーミングPCで、筐体の