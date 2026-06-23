シンガー・ソングライターの家入レオが23日までに、自身のインスタグラムを更新。過去の全投稿を削除したうえで、20日以降“意味深”な投稿を続けている。【写真】「モデルですか？」…家入レオ30歳のピクニック姿家入は20日、過去の投稿をすべて削除し、“意味深”な黒画面を投稿。その後、21日にも真っ黒な画面の右下に色の付いたもやが見える画像、きのう22日にもぼんやりと何かがうつった画像を投稿。コメントにはいずれも