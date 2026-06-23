参政党の神谷代表は２３日、沖縄全戦没者追悼式に参列後に那覇市内で行った街頭演説で、「日本の平和教育はほぼ意味がない」と発言した。「理想論ばっかり言ったり、米軍出て行けばっかり言ってる沖縄は止まってる。目の前にある危機を見ておいた方がいい」とも述べた。神谷氏は演説で、「軍備を整えないといけないとか、核武装も議論しないといけないと言っているのは、あくまで国民の生命財産、国家を守るため」と主張。その