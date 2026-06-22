楽天モバイルは19日、公衆Wi-Fiサービス「楽天モバイルWiFiスポット」の提供を順次開始すると発表した。WiFiスポット経由のデータ通信は月々のデータ利用量に含まれない。 「楽天モバイルWiFiスポット」は、「Rakuten最強プラン／Rakuten最強U-NEXT／Rakuten最強プラン（データタイプ）」や、法人向けの「音声＋データプラン／データ専用プラン」のユーザー向けに提供さ