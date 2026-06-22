オリエンタルランドは、大学生、大学院生、短大生、専門学校生を対象にした特別チケット「カレッジパスポート（期間限定）」を発売する。9月1日〜30日まで利用できるチケットで、通常価格より1500円〜1900円安く東京ディズニーランドか東京ディズニーシー、どちらかのパークを1日中楽しむことができる。【期間中のTDSでは…】25周年イベントを開催中！ピノキオらも登場するエンタメプログラムの様子パスポートの販売期間は、7