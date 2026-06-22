広島のテレビ局「ＲＣＣ中国放送」は２２日、今年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を果たした青学大の原晋監督（５９）が１６日に番組収録中に右足首骨折のケガを負ったことを公表した。原監督は、１６日に出身地の広島県内でＲＣＣ中国放送のテレビ番組「原晋の県人ことば駅伝」のロケ中に自転車で転倒。その後、広島市内の病院で手術を行い、現在も入院している。中国放送は「大変申し訳なく思っています。一