「もっと外国人観光客を増やせばいい」という発想は、もう限界にきているのかもしれない。インバウンド増税という大胆な提言から、日本の観光の未来を考える。話題の新刊『観光を忘れた日本』では、日本で起きている深刻な「観光離れ」という社会問題を、観光の歴史をひもとくことで考察していく。※本記事は、山口誠著『観光を忘れた日本』より一部を抜粋・編集したものです。「一律1000円」は安すぎた21世紀の日本で採りうる施策