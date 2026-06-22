19日の衆議院内閣委員会において、中道改革連合の長妻昭議員による質疑が行われ、グローバル・スタートアップ・キャンパス（GSC）構想を巡って審議が大きく紛糾する一幕があった。小野田紀美担当大臣の答弁が定まらず、委員会室にヤジも飛んで速記が何度も停止し、最終的には合計17分以上にわたり審議がストップする異例の展開となった。 【映像】小野田大臣が「7人に囲まれた」瞬間（実際の様子）長妻氏は質疑の冒頭、政