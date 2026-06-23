吉本興業所属のお笑いコンビ、空気階段の鈴木もぐら（39）水川かたまり（35）が22日深夜放送のTBSラジオ「空気階段の踊り場」（月曜深夜0時）に出演。TBS安住紳一郎アナウンサー（52）の隠された秘技を暴露した。同番組の先週放送回の収録は13日土曜日深夜だったという。水川は先週の収録日について「帰る時は（深夜）2時ぐらいだったかな」と振り返った。「帰ろうかって（TBSを）出ようとしたら、すごい遠くの方から」と言って「