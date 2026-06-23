プレーボールから2球目に投じたチェンジアップが甘く入った【MLB】ドジャース 2ー1 ツインズ（日本時間23日・ミネソタ）ドジャース・大谷翔平投手が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦で17号先頭打者本塁打を放った。チームの勝利を呼び込むアーチとなった。一方で痛恨の一発を許したゼビー・マシューズ投手は何を感じたのか。親交があるとみられる米記者から「面白かったですね」と問いかけられると、素直な心境を告白し