東京・京橋の国立映画アーカイブは毎年夏に行っている「こども映画館」を今年も開催する。「子供たちが映画館に集まり、みんなと一緒に大きなスクリーンを見つめる映画体験ができる企画」をコンセプトに、上映前には作品の紹介や映画フィルムについての解説なども実施。映画という文化芸術の素晴らしさを大画面で体験することで、豊かな情操と高い映像理解能力（リテラシー）を育むことを目的としている。7月24、25、31、8月1