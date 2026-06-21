韓国を代表するメディア企業である中央グループが深刻な経営危機に陥った。中核放送局JTBCが今月12日、資金繰りの悪化から債務不履行（デフォルト）に陥り、グループの主要5社が相次いで企業再生手続きを申請した。背景には、韓流ドラマなどコンテンツ制作への積極投資に加え、サッカー・ワールドカップ（W杯）や五輪の巨額放映権取得が重なり、財務負担が膨らんだことがあるとみられる。中央グループは全国紙・中央日報を中核に、