音楽教室の体験レッスンの報酬を低く据え置いたのはフリーランス法違反にあたるとして、公正取引委員会は河合楽器製作所に勧告を出しました。【映像】音楽教室の報酬500円 河合楽器に勧告公正取引委員会によりますと、河合楽器はおととし11月からのおよそ半年間、音楽教室の体験レッスンを委託した講師28人の報酬を1回500円に設定していたほか、100名の講師らに報酬の支払期日などを示していなかったということです。公正取