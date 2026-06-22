物価上昇が続く逆風下で、三菱地所・サイモンが運営する「プレミアム・アウトレット」の2025年度売上は4439億円と3年連続で過去最高を更新した。牽引するのは単一SC施設として日本一の売上を誇る御殿場プレミアム・アウトレットだ。都心から約90分という「近すぎず遠すぎない」絶妙な距離感、富士山という唯一無二のロケーション、ラグジュアリーブランドの充実、ECには真似できない体験価値、そして国内客とインバウンドのバラン