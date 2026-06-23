23日午前9時、台風8号が発生した。さらに、沖縄の南には台風7号があり、ダブル台風が日本に接近している。各地に大雨をもたらす可能性があるため、注意が必要だ。伊豆諸島・小笠原諸島に接近台風8号は、小笠原諸島近海を北上する見込みだ。その後、進路を東寄りに変え、日本の南の海上を進む予想。また、日本の南には梅雨前線があり、台風はこの前線を刺激し、活発化させる可能性もある。大雨のおそれもあるため、最新情報をこまめ