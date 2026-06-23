インド北部で22日、アニメ教室などが入る商業ビルで火災があり、学生ら少なくとも15人が死亡しました。地元メディアなどによりますと、インド北部ウッタルプラデシュ州のラクノーで22日、アニメーション教室や店舗などが入る商業ビルで火災がありました。学生ら少なくとも15人が死亡し、9人が病院に搬送されたということです。ビルには非常口がなく、適切な避難経路がなかったとみられています。このビルは建設当初、住宅として認