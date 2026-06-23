元マネジャーらに暴力をふるったとして２件の暴行罪に問われたタレントの「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノ被告（８６）の初公判が２３日に東京地裁で開かれた。被告は２０２５年２月１３日、都内の飲食店で秘書だった女性Ａさんにおしぼりやシャンパングラスを投げつけたほか、同年１０月２８日には都内の動物病院で当時マネジャーだった女性Ｂさんを殴ったり、蹴ったとされている。デヴィ被告は黒のワンピースにハイヒー