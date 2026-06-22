石川県七尾市の和倉温泉の足湯施設で、5月に設置された人気ゲーム「ポケットモンスター」のキャラクター像7体のうち、3体が破損していたことが22日、七尾市への取材で分かった。「ポケモン足湯」として観光客の人気を集めている。このうち1体は故意に壊された可能性もあり、市は県警に被害届を出した。7体は能登半島地震の被害を受け、5月12日にリニューアルオープンした施設に設置された。施設は誰でも無料で利用できる。5