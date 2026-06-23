嶺臣くんはどのように行方不明になったのか？ 父親の証言から、詳しい状況が見えてきました。 嶺臣くんはおととい21日、両親と、弟(2)の家族4人で熊本から鹿児島に旅行に訪れました。 日中、鹿児島市の平川動物公園で過ごした後、汗をかいたため、熊本県の自宅に帰る途中に霧島市の「かれい川の湯」に立ち寄りました。 4人は、内風呂と露天風呂が併設された家族湯を利用しました。 1日3、4回お風呂に入るほど水遊びが大