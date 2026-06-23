マリオンクレープでは、2026年6月23日と24日の2日間限定でクレープ半額セールを開催しています。クレープ半額は魅力的... 対象店舗は下記の通り。・Club Marion ヨドバシAkiba店・東京ソラマチ店・熊谷ニットーモール店（23日のみ）東京ソラマチ店では、来店した人全員に次回から使える100円引きレシートクーポンがもらえます。コラボクレープ・ドリンク・限定メニューは対象外になります。混雑状況によっては閉店時間前にオーダ