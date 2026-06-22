ハラスメント対策の広がる現代において、あえての”厳しい指導”が注目を集める人気ラーメン店・王道家（千葉・柏）。店主・清水裕正さんが、今もスパルタ指導を貫き続ける理由とその根底にある弟子への本音を明かした。【映像】1週間で辞めた18歳＆“パワハラ批判“も寄せられる厳しい指導風景『改めて、取材しました。』（ABEMA）では、ハラスメントを許さない現代において「厳しい指導は社会に必要か？」をテーマに、山形・