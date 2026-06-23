北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が、核戦力の強化に向けた意志を改めて強調した。【関連】北朝鮮「非核化は絶対に、永遠にあり得ない」米韓の核協議グループ（NCG）や韓国による原子力潜水艦の保有推進などを直接名指しして非難し、韓国を「最も敵対的な国家」と規定した対決姿勢を再確認した。6月23日、『朝鮮中央通信』は金委員長の司会のもと、今月20日から22日まで労働党中央委員会第9期第2回総会拡大会議が開催