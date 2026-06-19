北中米Ｗ杯１次リーグＫ組初戦（１７日＝日本時間１８日）でコンゴに１―１と引き分けたポルトガル代表ＦＷクリスティアーノ・ロナウド（４１＝アルナスル）を元チームメートらが痛烈批判した。英メディア「ＭＥＴＲＯ」によると、マンチェスター・ユナイテッドでＣ・ロナウドと同僚だった元イングランド代表ＦＷポール・スコールズ氏は「ポルトガルの問題はセンターフォワード（ＣＦ）がないことだ」と運動量の少ないＣ・ロナ