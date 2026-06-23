お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が２３日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。居酒屋での不快な思いをしたことを明かした。真栄田は自身が描いたと思われる居酒屋席での様子のイラストを添付し「居酒屋の横のテーブルの２０代前半くらいの女が電子タバコ吸って、自分の席の男子達に気を使ってますアピールなのか、俺の席を向いて毒ケムリを吐く。繰り返し。俺も男子だぜ。お前が向くべき顔の向きは俺じゃない、上だ」と