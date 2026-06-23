偽造したインフルエンザの検査結果を出して有給休暇を取得し、給与をだまし取ったとして、愛知県尾張旭市の小学校教師が逮捕されました。 詐欺と偽造有印私文書行使の疑いで逮捕されたのは、尾張旭市立小学校に勤務する教師の女(51)です。 警察によりますと、女は2023年6月から2024年1月の間、インフルエンザ陽性という検査結果を偽造して療養休暇を計6日取得し、給与約11万円をだまし取った疑いが持たれています。