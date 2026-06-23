米Valveは6月22日（現地時間）、据え置き型の小型ゲーミングPC「Steam Machine」の価格と販売方法を発表した。米国での価格は、512GBモデルが1,049USドル（Steam Controllerとのバンドル: 1,128USドル）、2TBモデルが1,349USドル（Steam Controllerバンドル: 1,428USドル）である。2TBモデルおよび同バンドルには、標準の黒色フェイスプレートに加えて、赤いファブリック仕上げとウォルナット仕上げの交換用フェイスプレートが付属