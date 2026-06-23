お酒を飲んだ後の運動は自殺行為！「汗をかいて酒を抜く」は根拠のない都市伝説 走るタイミングで効果が変わる お酒を飲んだ後、ランニングやサウナで「一汗かいてお酒を抜く」という人がいますが、非常に危険な行為なので絶対にしてはいけません。アルコールの分解は肝臓と腎臓で行なわれており、汗をかくことでアルコールが体内から排出されることも、分解が進むこともないのです。 むしろ、飲酒後に運動をす