「死ねや！」──2024年4月19日早朝、北海道旭川市の景勝地「神居古潭」の吊り橋で罵声が飛んだ。直後、当時17歳の女子高校生Aさんは橋から転落。寒空のもと、10メートル下に流れる石狩川で溺れ命を落とした。【写真を見る】 不倫疑惑が報じられた内田被告と警部補X。スナックで一緒に過ごす様子や、盛り上がる内田被告の姿なども事件のきっかけは内田梨瑚被告（23、懲役27年の判決言い渡し済み）が公判でも主張したSNSでのトラ