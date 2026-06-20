2歳で母親と離れ、4歳で血の繋がりがない「托卵子」と判明した次男へ向けた、父親の無償の愛と決意を綴った投稿がThreadsなどのSNSで大きな反響を呼んでいる。托卵サレパパの実録さん（@takuran_nikki）が「私の子どもが乗り越えられない訳がない」という言葉とともに投稿したこの内容には、3万件のいいねが集まった。血縁関係を超えた強い絆と子育てへの思いについて、投稿主の托卵サレパパの実録さんに話を聞いた。【家族写真