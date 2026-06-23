通信大手KDDIは、システムに不正アクセスがあったとしてビッグローブやニフティなどのメールアドレスとパスワードが、最大で1400万件以上流出した恐れがあることを明らかにしました。KDDIは、インターネット事業者向けにメールシステムを提供しています。KDDIによりますと、今月17日にシステムに不正アクセスがあったことを確認したということです。このシステムを利用していたのはビッグローブ、ニフティ、JCOM、STNet、KDDIウェ