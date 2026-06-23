独身であるとウソをついて交際を続ける「独身偽装」をめぐる裁判で、東京地裁は23日、被告の男性に対して、460万円あまりの賠償を命じました。この裁判は、妻子がいる男性から「バツイチだ」とのウソの説明を受けておよそ2年間交際し、妊娠・出産に至った30代の女性とその両親が1900万円あまりの損害賠償の支払いを求めていたものです。東京地裁は23日の判決で、「交際開始当初から結婚を前提にして妊活や不妊治療を進め、女性側と