株取引が話題になっている。東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が23日、自身のXを更新。本日の日経平均株価が2565円安となり、7万円台を割り込んだことを受け、「今年も退場。ずっとフルレバでショートしてたのになんで昨日ドテンロングしたんだろう…最後に介入きて再起不能になる未来が近い」と、きのうの損切りを後悔した。【画像】ケタ違いの額！水谷隼が損切りした株のスクショ定期的に株や