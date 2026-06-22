《メイトのみなさんいつも本当にありがとう》6月21日、約3カ月ぶりに更新したインスタグラムで、こうつづったのは永野芽郁（26）。同日にフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE』（SDP）が発売されたことを報告し、4枚のオフショットを公開した。「永野さんは昨年9月に26歳になりましたが、この写真集は25歳の最後にフィリピンで撮影したそうです。2冊セットになっており、永野さんの自然体な姿だけでなく、100個