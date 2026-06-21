ブラジルで起きた死亡事故の瞬間をとらえた動画に対して、あまりに衝撃的な内容から"生成AIによるフェイク"を疑う声も寄せられていたが、これは紛れもなく現実の出来事だ。【写真を見る】本来は繋がれているはずのロープは橋の上に残されたまま…地上約40mの高さから落下したマリアさん（21）マリア・エドゥアルダ・ロドリゲス・デ・フレイタスさん（21）は6月13日、ブラジル・サンパウロ州リメイラでロープジャンプ（ロープ