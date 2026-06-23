オランダ戦で左膝を負傷した日本代表ＭＦ久保建英（２５）は２２日（同２３日）、ピッチでのランニングを再開。決勝トーナメント（Ｔ）以降の復帰が見込まれる久保の現状を、金川誉記者が「見た」。＊＊＊ピッチにいる久保の姿を見たのは、オランダ戦以来だった。米ナッシュビルにある日本代表の練習拠点。久保は芝の上で、ゆっくりと走り出した。スタッフに状態を説明するように、痛めた左膝に手を当てる場面もあった。時